Edirne gündem: Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçen şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Edirne bölgesinden gelen habere göre Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 453 gram esrar ele geçirildi. Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 453 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nişancıpaşa Mahallesi'nde şüpheli Y.A'nın evinde arama yaptı. Aramada, 453 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli Y.A, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Edirne Güncel Haberler

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