Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne gündem: Edirne'de bir arazide ekili halde bulunan 26 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi

Güncel Haberler

Edirne gündem: Edirne'de bir arazide ekili halde bulunan 26 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi

Edirne haberleri: Edirne'de jandarma ekiplerince bir arazide ekili halde tespit edilen 26 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi.

Edirne'de jandarma ekiplerince bir arazide ekili halde tespit edilen 26 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde bir arazide Hint keneviri ekili olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler 26 bin 600 kök Hint kenevirini olay yerinde yakarak imha etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Jandarma Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title