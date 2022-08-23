Edirne gündem: Edirne'de asayiş Güncel Haberler Edirne gündem haberi... Keşan'da, polis ekiplerince 5 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Keşan'da, polis ekiplerince 5 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin Kurtuluş Caddesi'ndeki evinde arama yaptı. Aramada, 5 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Şüpheli E.F. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı Keşan'da, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Badem Caddesi'nde gerçekleştirdikleri uygulamada şüpheli E.B.'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi. Şüpheli E.B. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gürkan Arda Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Güncel Haberler

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