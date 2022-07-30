Edirne gündem: Edirne'de asayiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne gündem: Edirne'de asayiş

Edirne gündem: Edirne'de asayiş

Edirne haber... Keşan'da "Hırsızlık" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Keşan'da "Hırsızlık" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında Yeni Mescit Mahallesi'nde şüpheli E.G'yi durdurdu.

Yapılan sorgulamada E.G'nin hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde şüpheli K.K'nın üzerinde arama yaptı.

Üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, seyyar el arabasıyla hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli U.K'yı yakaladı.

U.K, gözaltına alındı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title