Edirne gündem: Edirne'de asayiş
Edirne haber... Keşan'da "Hırsızlık" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.
Keşan'da "Hırsızlık" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında Yeni Mescit Mahallesi'nde şüpheli E.G'yi durdurdu.
Yapılan sorgulamada E.G'nin hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde şüpheli K.K'nın üzerinde arama yaptı.
Üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Polis ekipleri, seyyar el arabasıyla hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli U.K'yı yakaladı.
U.K, gözaltına alındı.