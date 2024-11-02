Üye Girişi
Haberler

Edirne Gastronomi Festivali'nde Usta-Çırak İlişkisinin Önemi Vurgulandı

Edirne Gastronomi Festivali'nde Usta-Çırak İlişkisinin Önemi Vurgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valiliği'nin düzenlediği 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde ünlü şefler, aşçı adaylarına eğitim sonrası tecrübeli aşçıların yanında çalışma önerisinde bulundu. Usta-çırak ilişkisinin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne katılan ünlü şefler, aşçı adaylarına akademik eğitimlerinin yanında "usta-çırak" ilişkisiyle kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Karaağaç'taki tarihi tren garında devam eden festivalde "Ustaların Mutfağı" söyleşişi düzenlendi.

Şef Özlem Mekik ve Akif Budak moderatörlüğündeki programda şefler Cüneyt Asan, Hazer Amani, Bedrettin Aydoğdu ile İzzettin Oral meslek hayatlarını anlattı.

Türkiye'nin önemli bir gastronomi ülkesi olduğunu belirten şefler, aşçı adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Şef Hazer Amani, aşçı adaylarının gastronomi eğitimi aldıktan sonra bir süre tecrübeli aşçıların yanında eğitim almasını önerdi.

"Usta-çırak" modelinin sürdürülmesi gerektiğini belirten Amani, şunları kaydetti:

"Genç nesil bu işe emek verip saatlerini harcayıp kendilerini geliştirebilir. Bizim meslekte sosyal hayat yoktur, herkesin eve gittiği saatte biz en çok çalışan grup oluruz. Bol bol çalışıp, yorgunluğa dayanabilirsen iyi bir aşçı olursun. Ben de çok karşıyım okuldan çıkar çıkmaz şef diye tanıtım yapılmasına. Eskiden usta, çırak ilişkisi vardı. O yüzden usta, çırak ilişkisiyle gelişmek önemli."

Bedrettin Aydoğdu ise saha tecrübesinin başarılı olmak için önemli olduğunu dile getirdi.

Aşçı adaylarına tavsiyelerde bulunan Aydoğdu, "Gastronomi eğitimi alan bütün gençlere sesleniyorum. Okulu bitirince göğsüne hemen şef yazma. Okulu bitirince bir sene alaylı bir şekilde çalış. Hem alaylı hem mektepli olursun." dedi.

Cüneyt Asan da ustaların çağın gereklerine uygun olarak kendilerini yenileyip aşçı adaylarını eğitmeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"Canımı sıktı" diyerek Şirin'i öldüren cani için şimdi hesap vakti

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Hatay'da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı

Ormanda başlayan yangın evlere sıçradı! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamıyor
Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Yol verilmeyen ambulansla ilgili gerçek çok başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.