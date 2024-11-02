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Edirne Gastronomi Festivali'nde Tava Ciğeri Kuyruğu

Edirne Gastronomi Festivali'nde Tava Ciğeri Kuyruğu
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Edirne'deki 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde, ziyaretçiler şehrin coğrafi işaretli lezzeti olan tava ciğerini tatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde çeşitli yemek atölyeleri ve ikramlar yer alıyor.

Edirne'de "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne katılan ziyaretçiler, kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerinden tadabilmek için sırada bekledi.

Valilik tarafından Karaağaç'taki tarihi tren garında gerçekleştirilen festivalin ikinci günü, yemek tanıtımı ve ikramlarla sürüyor.

Stantlarda oluşturulan atölyelerde kent mutfağı ve Balkan yemeklerinin hazırlanışı uygulamalı olarak anlatılırken Edirne'nin tescilli lezzetleri de ziyaretçilere ikram ediliyor.

Kentin ünü sınırları aşan tescilli lezzeti tava ciğerini tatmak isteyen ziyaretçiler ikram alanında uzun kuyruk oluşturdu.

Edirne'de "ustaların ustası" namıyla tanınan Kazım Gilan tarafından pişirilen 100 kilogram tava ciğeri festivale gelenlere ikram edildi.

Gilan, AA muhabirine Edirne'nin güzel bir gastronomi festivaline ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ziyaretçilerin kentin lezzetlerine rağbet ettiğini belirten Gilan, "Festivalde biz de kentimizin meşhur lezzeti tava ciğerini ikram etmek istedik. Ziyaretçilerimiz için 100 kilogram ciğer pişirdik. Tava ciğeri, Edirne için bir marka. Bu işi ustamdan öğrendim ve 62 yıldır sürdürüyorum." dedi.

Festival için Çanakkale'den gelen Mehmet Bozyel tava ciğeri çok beğendiğini ifade etti.

Sıtkı Özkayalar da tava ciğerin sırada beklemeye değer bir yiyecek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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