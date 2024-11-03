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Edirne Gastronomi Festivali'nde Anneler ve Kadınlar Lezzet Yarıştı

Edirne Gastronomi Festivali'nde Anneler ve Kadınlar Lezzet Yarıştı
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Edirne'de düzenlenen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde anneler çocuklarıyla birlikte en lezzetli köfteyi pişirirken, kadınlar en lezzetli lahana salması yapmak için yarıştı. Festival, unutulmuş yemeklerin tanıtımını amaçlıyor.

EDİRNE'de düzenlenen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin son gününde, anneler çocuklarıyla birlikte en lezzetli Edirne köftesi pişirme, kadınlar arasındaysa en lezzetli lahana salması yemek yarışması gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği organizasyonuyla, kente ait unutulmuş yemeklerin tanıtımı amacıyla düzenlenen, aynı isimle kitabı da hazırlanan 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin son günü renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Trakya Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi tren garı binasının da bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde, Edirne'ye özgü köfte ve lahana salması pişirme yarışmaları yapıldı.

ANNELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TER DÖKTÜ

Konuk şeflerin sunum yaptığı festivalde ilk olarak 6 anne ve çocuğu, Edirne'ye özgü köfte pişirme yarışmasında hünerlerini sergiledi. Kendilerine verilen malzemelerle zamana karşı yarışan anne ve çocukları, en lezzetli köfteyi yapabilmek için çaba sarf etti. Yarışma sonunda jüri üyelerinin tadımı yapılırken, katılan tüm ailelere ödüller verilerek, sıralama yapılmadı.

KADINLAR EN LEZZETLİ LAHANA SALMASI İÇİN YARIŞTI

Günün ikinci yarışmasında ise kentte farklı sektörlerde çalışan kadınlar 'Edirne salması' için tezgah başına geçti. Kadınlar, tezgahların önünde kendilerini bekleyen kutuları açarak yapacakları yemeği öğrendi. Kutudan çıkan Trakya'ya özgü kaburga etli lahana salması yapan kadınlara, onları izleyen aileleri de destek verdi. Jüri üyelerinin puanlamalarıyla yarışmada dereceye girenler belirlendi. Yarışmada birinci olan Bedriye Aladağ'a çeyrek altın, ikinci Şenay Salam ve üçüncü Remziye Korkan'a gram altın hediye edildi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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