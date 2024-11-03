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Edirne Gastronomi Festivali, Meriç Yer Fıstığını Tanıtıyor

Edirne Gastronomi Festivali, Meriç Yer Fıstığını Tanıtıyor
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Edirne Valiliği tarafından düzenlenen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde, Meriç yer fıstığının yurt içi ve yurt dışı tanıtımına odaklanılıyor. Şefler, festivalde yer fıstığının tadının benzersiz olduğunu vurgulayarak daha fazla tanıtıma ihtiyaç duyulduğunu belirttiler.

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" tarihi tren garında sürüyor.

Edirne'de gastronomi festivaline katılan şefler, kentin gölgede kalmış lezzetlerinden, tadıyla, tane sayısıyla ve ince kabuk yapısıyla benzerlerinden ayrılan Meriç yer fıstığının yurt içi ve yurt dışı tanıtımına ağırlık verilmesi önerisinde bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, şefler Bedrettin Aydoğdu ve Cüneyt Asan'la festivalde stantları gezdi.

Sezer, şeflere kabuğunun içinden dört tane tohum çıkan, tohum zarı ve kabuğu ince, tadıyla benzerlerinden ayrılan ve Meriç ilçesinde ata tohumundan üretilen yer fıstığı ikram etti.

Aydoğdu ve Asan fıstığın tadının çok farklı ve güzel olduğunu söyledi.

Asan, içerisinden çok fazla tane çıkan bir yer fıstığıyla ilk kez karşılaştığını ifade ederek, "Ata tohumu fıstık, rengi farklı, tadı farklı. Türkiye'de ben böyle bir şey görmedim, tatmadım. Şaşırdım. Çok beğendim. Daha fazla tanıtıma ihtiyacı var." dedi.

-"Sizin ürettiğiniz Dubai çikolatasından daha güzel"

Şefler daha sonra İpsala Kaymakamlığınca başlatılan proje kapsamında çikolata üretimi konusunda eğitim alan kadınların ürettiği çikolataları tattı.

Stanttaki "Dubai çikolatası" yazısına atıfta bulunan Aydoğdu, "Neden Dubai yazdınız, İpsala yazsaydınız." dedi.

Asan da kadınların üretimi çikolatayı başarılı bulduğunu belirtti.

Geçen hafta Dubai'ye gittiğini ve orada Dubai çikolatasının tadına baktığını ifade eden Asan, "Sizin ürettiğiniz, Dubai çikolatasından daha güzel. Samimi söylüyorum, elinize sağlık." dedi.

Festival, söyleşi, tadımlar ve konser programlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
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