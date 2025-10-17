Haberler

Edirne Gastronomi Akademisi'nde Bıçak Kullanımı Eğitimi

Edirne Gastronomi Akademisi'nde Bıçak Kullanımı Eğitimi
Edirne Valiliği himayesindeki Edirne Gastronomi Akademisi, bıçak kullanımı üzerine bir eğitim düzenledi. Etkinlikte aşçılık bölümü öğrencilerine bıçak anatomisi, güvenli kullanım teknikleri ve bakımı gibi konularda bilgi verildi.

Edirne Valiliği himayesindeki Edirne Gastronomi Akademisi'nde "Profesyonel Mutfaklarda Bıçak Kullanımı" eğitimi verildi.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, Edirne Tüm Aşçılar Derneği tarafından organize edilen etkinliğe, Edirne Serhat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Edirne Mesleki Eğitim Merkezi aşçılık bölümü öğrencileri katıldı.

Uzmanlar tarafından verilen eğitimde, bıçak anatomisi, güvenli kullanım teknikleri, masatlama yöntemleri, bıçak seçimi ve bakımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinlik sonunda üç öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Tüm Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, gençlerin mesleki gelişimini destekleyen etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, Edirne'nin gastronomi alanında merkez haline geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
