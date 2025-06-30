Edirne esnafı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ne hazır

Edirne esnafı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ne hazır
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Edirne, bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için hazırlıklarını tamamlayarak, yurt içi ve yurt dışından gelecek turistlere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Esnaflar, mesai saatlerini uzattı ve stoklarını artırdı.

Edirne esnafı bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için hazırlıklarını tamamladı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan asırlık organizasyonu takip etmek için yurt içi ve yurt dışından binlerce turist kente gelecek.

Kent esnafı, Kırkpınar yoğunluğuna göre mesai saatlerini uzattı.

İşletmeler personel ve malzeme takviyesi yaparak artacak müşteri talebine yanıt vermek için önlem aldı.

"En iyi şekilde festivalimize hazırız"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, AA muhabirine, Kırkpınar coşkusunun kentte yaşanmaya başladığını söyledi.

Kentin en hareketli döneminin Kırkpınar'da yaşandığını belirten İmrak, şunları kaydetti:

"Ciğerci esnafı ve diğer tüm esnaf arkadaşlarımız gerekli tüm hazırlıklarını yaptılar. En iyi şekilde festivalimize hazırız. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden şehrimize gelecek tüm ziyaretçilerimizi dört gözle bekliyoruz. Stoklarımız hazır. Mesai saatlerimizi genişlettik. Edirne ciğeri taze yapılmalıdır. Her gün ciğerlerimizi taze şekilde sunacağız. Onun haricindeki tüm malzemelerin takviyeleri de esnaf tarafından yapıldı."

Esnaf Eyüp Seha Uğurluel ise Kırkpınar heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Kırkpınar'ın bereketiyle geldiğini anlatan Uğurluel, "Binlerce misafirin Edirne'ye geleceğini biliyoruz. Tüm ürün stoklarımızı hazırladık. Edirneli esnaflar olarak kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve gelen misafirlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için görevimizin başındayız. Herkesi bu tarihi şehre, güzel geleneğimizi deneyimlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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