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Edirne Eski Cami'de Kabe Kapı Örtüsü Sergisi

Edirne Eski Cami'de Kabe Kapı Örtüsü Sergisi
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Edirne'nin Eski Cami'sinde, 1988 yılında Türkiye'ye getirilen saf ipekten yapılmış Kabe kapı örtüsü sergilenmeye başladı. Örtü, Ramazan Bayramı bitimine kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Edirne Eski Cami'de, 1988 yılında kullanılan ve Türkiye'ye getirilen saf ipekten Kabe kapı örtüsü sergilenmeye başladı.

İl Müftüsü Ercan Aksu, AA muhabirine Kabe örtüsünün her yıl Kurban Bayramı arifesinde yenisiyle değiştirildiğini söyledi.

Eski Cami'de sergilenen örtünün de 1988'de değiştirilen örtülerden olduğunu ifade eden Aksu, "Kabe örtüsü 8 parçadan oluşmaktadır, bunlardan bir tanesi de Kabe kapısını oluşturan perdedir. Buna 'Burka' deniyor. 70 kilogram ağırlığındaki, saf ipek, 6 metre boyunda 3 metre enindeki bu örtüde başta Fatiha Suresi olmak üzere kıblenin değişimi ve değişik ayetler bulunmakta. Allah'ın isimleri bulunmaktadır." dedi.

Bir kişi tarafından Türkiye'ye getirilen örtünün Edirne Valisi Yunus Sezer'in girişimiyle Eski Cami'de sergilenmeye başladığına işaret eden Aksu, Kabe örtüsünün Ramazan Bayramı bitimine dek sergileneceğini anlattı.

Aksu, camide aynı zamanda Kabe taşı da bulunduğuna dikkati çekerek, "Burada hem Kabe taşının olması, aynı zamanda Kabe örtüsünün sergilenecek olması ayrı bir heyecan uyandırdı. Bu vesileyle insanlarımızı hem Kabe taşını hem de Kabe örtüsünü ziyaret etmeleri için bekliyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Bahar Yenerel ise Lüleburgaz'dan geldiğini, Kabe örtüsünü görünce çok şaşırdığını ve heyecanlandığını ifade etti.

Kabe duvarından düşen bir parça da bu camide sergileniyor

Müslümanların kutsal mekanı Kabe'nin inşası sırasında Ebu Kubeys Dağı'ndan getirilen ve cennetten indiğine inanılan "Hacer-ül Esved" taşından zaman içinde kopan parçalar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'a getirildi.

Mimar Sinan, parçalardan 4'ünü, İstanbul Kadırga'da 1571 yılında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa adına eşi tarafından yaptırılan Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne koydu. Altın çerçeve ile kaplı parçalar, caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında bulunuyor.

Eski Cami'de yer alan parça, mihrabın sağ tarafında, mihrap ile minber arasında kalan kısımda bulunuyor.

İnanışa göre, caminin duvarına konulan bu taş, aşırı yağışlardan dolayı Kabe'nin duvarlarından düşen taşların bir parçası.

Taşları ne şekilde yeniden Kabe duvarına koyacağını düşünürken uykuya dalan Kabe emiri, bir gün rüyasında Hazreti Muhammed'i görür. Hazreti Muhammed, rüyasında emire Diyar-ı Rum'da bir cami olduğunu ve oraya göndermesi gerektiğini söyler. Bunun üzerine parça, yapımı ağır aksak ilerleyen Edirne'deki Eski Cami'ye gönderilir. Parçanın bu caminin duvarına konulmasının ardından Eski Cami kısa sürede tamamlanır.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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