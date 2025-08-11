Edirne Enez'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Edirne'nin Enez ilçesinde Büyükevren köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı ve çevre ilçelerden de destek gönderildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye geldi.

Çalışmalara söndürme helikopterleri de destek veriyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
