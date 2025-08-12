Edirne Enez'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 16 saatte kontrol altına alındı.

Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Gülçavuş köyü ve sahiline ulaştı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Edirne, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyete ait TOMA araçları da bölgeye sevk edildi. Köylüler de su tankerleri ve traktörleriyle söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın bölgesinde alevlerin tehdit ettiği bazı yazlık siteler tedbir amaçlı tahliye edildi. Site içlerinde jandarma ekipleri araçlarla gezerek, 'Yangın şu anda gelmek üzere bu tarafa doğru. Tedbir amaçlı siteleri boşaltalım. Sakin ve panik yapmadan boşaltalım' anonsları yaptı. Anonslar üzerine sitede yaşayanlar yanlarına alabildikleri eşyaları ile birlikte evlerini boşalttı. Yaşlı ve hasta vatandaşların tahliyesini jandarma ekipleri sağladı. Tahliye edilen sitede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri de aldı.

Gece boyunca karadan süren söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava desteğiyle devam etti. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile alevler saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 15 kişiye tedavi uygulandı. Yangında 7 yazlık konut zarar gördü. Gece tahliye edilen vatandaşlar, sabah saatlerinde evlerine döndü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

'HAVADAN VE KARADAN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne'nin Enez ilçesindeki orman yangının yoğun müdahaleler sonrasında tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "İlimiz Enez ilçesi Büyükevren köyü civarında dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede, havadan ve karadan soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan, Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, İl Özel İdare, AFAD, jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerimize teşekkür ederiz" denildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de bölgede çalışmaları takip etti.