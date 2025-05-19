Edirne Enez'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 92 Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Edirne Enez'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 92 Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
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Enez ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde 92 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçılık şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 26'sı çocuk olmak üzere göçmenler tespit edildi.

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında balıkçı teknesindeki 92 düzensiz göçmen ile 1 kaçakçılık şüphelisi yakalandı.

Enez açıklarında balıkçı teknesinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-66 ve Sahil Güvenlik Botu TCSG-903 tarafından durdurulan balıkçı teknesinde yapılan kontrolde, 26'sı çocuk olmak üzere 92 düzensiz göçmen tespit edildi.

Teknede bulunan göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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