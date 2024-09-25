Edirne Enez Açıklarında 27 Kaçak Göçmen Yakalandı
Saros Körfezi'nde lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 11'i çocuk, toplam 27 kaçak göçmen Enez ilçesi açıklarında yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan 11'i çocuk, 27 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu'ndan yapılan kontrolde, ilçe açıklarında lastik bot tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, lastik botta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 11'i çocuk, 27 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınıp, Enez Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.