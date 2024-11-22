Edirne Emniyet Müdürü'nden Öğretmenler Günü Kutlaması
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emniyet personelinin çocuklarına eğitim desteği sunan lisans mezunu polislerle bir araya geldi ve öğretmenlerin toplumdaki önemli rolüne dikkat çekerek onlara teşekkür etti.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun Öğretmeneler Günü'nü kutladı.
Karaburun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz" projesi kapsamında emniyet personellerinin çocuklarına eğitim desteği sunan lisans mezunu polislerle bir araya geldi.
Karaburun, burada yaptığı konuşmada eğitimcilerin toplumun inşasında oynadığı kritik role dikkat çekerek, özverili katkılarından dolayı onlara teşekkür etti, çiçek taktim etti.
Karaburun, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.