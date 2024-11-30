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Edirne Emniyet Müdürü'nden Güvenlik Kameraları Vurgusu

Edirne Emniyet Müdürü'nden Güvenlik Kameraları Vurgusu
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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Huzur Toplantısı'nda güvenlik kameralarının asayiş olaylarının çözümündeki önemi hakkında bilgiler verdi. Suçluların yakalanmasında sağladıkları katkılara dikkat çeken Karaburun, hırsızlık olaylarında geçen yıla göre yüzde 70 azalma olduğunu belirtti.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Huzur Toplantısı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaburun, Atatürk Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, apartman ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarının asayiş olaylarının çözülmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Suçluları yakalamada güvenlik kameralarının emniyet ekiplerine katkı sağladığını belirten Karaburun, şunları kaydetti:

"Güvenlik kameralarıyla ilgili tespit yapıyoruz. Özellikleri ne, hangi açıları görüyor, biz bunlardan nasıl faydalanırız, bununla ilgili hem esnafa hem de site yöneticilerine memur arkadaşlar bilgi verip durum tespiti yapıyorlar. Asayiş olaylarının çözülmesinde güvenlik kameralarının bize katkısı çok fazla oluyor. Valiliğin de zaten bununla ilgili bir talimatı var. Belirli iş yerlerinde güvenlik kamerası olma zorunluluğu var."

Karaburun, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Olayları kısa sürede çözüme kavuşturduklarını anlatan Karaburun, "Yaşanan olaylarda bir saat, 15 dakika, 10 dakika içerisinde yakaladığımız suçlular var. Suçu önlemek ve suçluyu en kısa sırada yakalayıp adalete teslim etmek görevimiz. Önleme konusunda çok şükür iyiyiz. Hırsızlık olaylarında geçen yıla göre yüzde 70 azalma var. Geçenlerde bir silahla yaralama olayı oldu. Polisimiz 4 dakika içerisinde şüpheliyi aldı. Başka bir olayda bir saatte aldı." diye konuştu.

Karaburun, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin de aralıksız sürdüğünü belirterek, geçen yıla göre kentteki göçmen hareketliliğinin oldukça azaldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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