Edirne Emniyet Müdürü'nden Esnafa Türk Bayrağı Hediye

Edirne Emniyet Müdürü'nden Esnafa Türk Bayrağı Hediye
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, asayiş ve trafik uygulaması sırasında Türk bayrağı talep eden esnafa bayrak hediye etti. Karaburun, bayrağın iş yerlerinde özenle kullanılmasını istedi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, asayiş ve trafik uygulaması sırasında bayrak talebinde bulunan esnafa Türk bayrağı hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bostan Pazarı Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamaları yerinde inceleyen Karaburun, vatandaşlarla sohbet etti, esnafın taleplerini dinledi.

Bu sırada yanına gelen esnaf İkram Uğurlu, iş yerinde Türk bayrağı bulunmadığını belirterek bayrak talebinde bulundu.

Karaburun'un talimatı üzerine polis ekiplerince getirilen bayrak, esnafa teslim edildi.

Esnaf ziyaretlerine devam edeceklerini belirten Karaburun, "Fırıncı arkadaşımız dükkanında Türk bayrağı bulunmadığını söyledi. Biz de kendisine bayrak hediye ettik. Bayrağımızı iş yerlerimize asalım, temiz ve özenli bir şekilde kullanalım. Bayrak talebinde bulunan herkese gerekli desteği vermeye hazırız." dedi.

Esnaf İkram Uğurlu da Karaburun'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.