Edirne Emniyet Müdürü'nden Esnafa Türk Bayrağı Hediye

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, asayiş ve trafik uygulaması sırasında bayrak talebinde bulunan esnafa Türk bayrağı hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bostan Pazarı Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamaları yerinde inceleyen Karaburun, vatandaşlarla sohbet etti, esnafın taleplerini dinledi.

Bu sırada yanına gelen esnaf İkram Uğurlu, iş yerinde Türk bayrağı bulunmadığını belirterek bayrak talebinde bulundu.

Karaburun'un talimatı üzerine polis ekiplerince getirilen bayrak, esnafa teslim edildi.

Esnaf ziyaretlerine devam edeceklerini belirten Karaburun, "Fırıncı arkadaşımız dükkanında Türk bayrağı bulunmadığını söyledi. Biz de kendisine bayrak hediye ettik. Bayrağımızı iş yerlerimize asalım, temiz ve özenli bir şekilde kullanalım. Bayrak talebinde bulunan herkese gerekli desteği vermeye hazırız." dedi.

Esnaf İkram Uğurlu da Karaburun'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.