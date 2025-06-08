Emniyet Müdürü Karaburun, Şehit Polis Ailesini Ziyaret Etti

Emniyet Müdürü Karaburun, Şehit Polis Ailesini Ziyaret Etti
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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla 2011'de Şırnak'ta şehit olan polis memuru Gökmen Şimşek'in ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi, babası ve kardeşiyle sohbet eden Karaburun, emniyet teşkilatının her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaretine eşi Aynur Karaburun da katıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit polis memuru Gökmen Şimşek'in ailesine ziyarette bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 2011'de Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Şimşek'in evini ziyaret eden Karaburun, şehidin annesi Hülya, babası Mustafa ve kardeşi Gökhan Şimşek ile sohbet etti.

Aile üyelerinin bayramlarını kutlayan Karaburun, emniyet teşkilatının her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Karaburun'a ziyaretinde eşi Aynur Karaburun da eşlik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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