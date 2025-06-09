Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit polis memurları Serhan Alışkan ve Zikri Şahin'in ailelerini ziyaret etti. Ziyarette ailelerin bayramını tebrik eden Karaburun, Türk polisinin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Karaburun, şehit polis memurları Serhan Alışkan ve Zikri Şahin'in ailelerini ziyaret etti.

Aile üyelerinin bayramını tebrik eden Karaburun, Türk polisinin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Karaburun'a ziyaretlerinde eşi Aynur Karaburun ve kızları eşlik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil'den sürpriz hamle

Ayrılık açıklamasının ardından sürpriz hamle
Hobisi ekmek kapısına dönüştü: 10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler

Hobisi ekmek kapısına dönüştü: 10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı

Aile krizi sahnede! Özcan Deniz sözleriyle kardeşini vurdu
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.