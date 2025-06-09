Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit polis memurları Serhan Alışkan ve Zikri Şahin'in ailelerini ziyaret etti. Ziyarette ailelerin bayramını tebrik eden Karaburun, Türk polisinin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Karaburun, şehit polis memurları Serhan Alışkan ve Zikri Şahin'in ailelerini ziyaret etti.
Aile üyelerinin bayramını tebrik eden Karaburun, Türk polisinin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.
Karaburun'a ziyaretlerinde eşi Aynur Karaburun ve kızları eşlik etti.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel