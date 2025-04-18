Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Öğrencilerle Kariyer Günleri Etkinliğinde Buluştu
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1. Murat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek polislik mesleğini tanıttı ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1. Murat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.
Karaburun, okulun toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.
Gelecek planlarını yapan öğrencilere, polisliğin sorumluluklarını, değerini ve toplumdaki yerini anlatan Karaburun, öğrencilerin sorularını cevapladı.
Okul Müdürü Yakup Öz, etkinlik sonunda Karaburun'a teşekkür plaketi takdim etti.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel