Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Mahalle Sakinleriyle Buluştu
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleriyle buluştu.
Muhtar Rıza Ürütükçü'nün daveti üzerine mahallede vatandaşlarla buluşan Karaburun, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Ziyarete, emniyet personeli ile mahalle temsilcileri de katıldı.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel