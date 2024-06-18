Edirne Emniyet Müdürü Karaburun'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleriyle bir araya geldi.

Karaburun, şehit polis memurları Nefize Çetin Özsoy ve Serhan Alışkan ile şehit komiser Cem Kerman'ın ailelerini evinde ziyaret etti.

Ailelerin bayramlarını kutlayan ve çiçek hediye eden Karaburun, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.