Edirne Emniyet Müdürü Huzur Toplantısı Düzenledi

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması için ekip arkadaşlarıyla yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

Karaburun, Abdurrahman ve Yancıkçı Şahin mahalle sakinleriyle bir kafede düzenlenen "Huzur Toplantısı"nda bir araya geldi.

Kentte yasa dışı göçle mücadele çalışmalarında 15 ayda önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten Karaburun, "Bir sürekli sahadayız, yasa dışı göçmen ve aranan şahıslarla ilgili olarak. Bu konuda 112 ya da karakolları arayıp ihbarda bulunabilirsiniz. Bu konuda bir tavizimiz yok. İldeki göçmen hareketliliği geçen aylara göre çok düşük bir noktada. Yakaladığımız düzensiz göçmenler insan kaçakçılarınca yönlendirilen kişiler. Onları metruk binalarda değil adli makamların izniyle yaptığımız ev aramalarında yakalıyoruz." diye konuştu.

Karaburun, iş yeri ve apartmanların güvenlik kameralarının durumlarıyla ilgili tespit çalışması yürüttüklerini, olayların aydınlatılmasında pay sahibi olan kameraların daha iyi hale getirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Okulların çevre güvenliği konusunda taviz vermediklerini dile getiren Karaburun, il merkezindeki 54 okulun giriş çıkışlarında görevlendirdikleri polislerin araç trafiği ve şüpheli şahıslar üzerinde çalışarak öğrencilerin güvenliğini sağladığını kaydetti.

Edirne'nin daha güvenli bir şehir olması için çalıştıklarını aktaran Karaburun, "Türkiye'nin birçok iline göre emniyet ve asayiş yönüyle istatistiklerimiz gayet güzel. Burada 1600 polise büyük görev düşüyor. Edirne'miz günden güne daha huzurlu ve güvenli olsun diye çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde sıfır suç ve sıfır aranan şahıs hedefi koyduk. Bunun için yorulmayacağız, öyle bir lüksümüz de yok. Edirne'nin sizlerin desteğiyle daha huzurlu ve mutlu bir şehir olacağına inanıyoruz." dedi.

KADES ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da bilgi veren Karaburun, mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.