Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Edirne Emniyet Müdürü Çocukları Makamında Ağırladı

Edirne Emniyet Müdürü Çocukları Makamında Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda personel çocuklarını kabul ederek onlarla sohbet etti ve makam koltuğunu devretti. Çocuklar telsiz anonsuyla görevli ekiplere talimat verirken, Karaburun çocukların bayramını coşkuyla kutladığını belirtti.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla personel çocuklarını makamında kabul etti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, minik misafirleriyle tek tek ilgilenip sohbet eden Karaburun, makam koltuğunu da çocuklara devretti.

Emniyet Müdürlüğü makamına geçen çocuklar telsiz anonsuyla görevli ekiplere talimatlarını bildirdi.

Karaburun, geleceğin teminatı çocukların bayramını coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.