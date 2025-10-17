Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Meydan Mahallesi'nde Huzur Toplantısı Düzenledi

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Meydan Mahallesi'nde düzenlenen Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ayhan, toplantıda, vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek mahallenin güvenliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Edirne'nin her köşesinde güvenli ve huzurlu bir yaşam için vatandaşlarla omuz omuza çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Toplantıya, il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri, Meydan Mahallesi Muhtarı Emin Özbostan ve mahalle sakinleri katıldı.