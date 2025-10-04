Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Huzur Toplantısı'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Çavuşbey Mahallesi'nde düzenlenen Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ayhan, toplantıda yaptığı konuşmada, mahallelerde muhtarların ve vatandaşların desteğiyle sorunları çözmek için çalışacaklarını söyledi.

Çavuşbey Mahallesi'nde çocukların okula devamsızlık problemi olduğunu öğrendiğini belirten Ayhan, "Bu çocukların geleceği ailelerinin ellerinde. Zorla güzellik olmaz. Biz devlet olarak kapınızı çalar çocuğu okula göndeririz ama o çocuk nihayetinde zorla okula gittiğinde başarılı bir öğrenci olamaz. Ailelere çok önemli bir görev düşüyor. Bu anlamda sizden destek bekliyoruz." dedi.

Ayhan, mahalledeki sorunların çözümü için 112 Acil Çağrı Merkezi'nin daha etkin kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşların, gördükleri suçu polise bildirmesi gerektiğini ifade eden Ayhan, "Açıkta alkol alan yada uyuşturucu kullanan birini gördüğünüzde 'Bana ne' dememek lazım. Sizin çocuğunuz da görüyor bir gün sonra o da kullanabilir. Bu ateşi büyümeden söndürmek lazım. Biz durduk yere sokaktan geçen herkesi kontrol edemeyiz. Ama siz bizi doğru insana yönlendirirseniz aslında bir sonraki adımda kendi çocuğunuzu kurtarmış olursunuz. Biz burada yoğunlaşan yerleri tespit edebiliyor, tedbir alabiliyoruz ama siz bunu bize bildirirseniz." diye konuştu.

Ayhan, daha sonra vatandaşların isteklerini dinledi.

Toplantıya müdür yardımcıları, şube müdürleri ve Çavuşbey Mahallesi Muhtarı Serkan Kuş katıldı.