Üye Girişi
Haberler

Edirne Emniyet Müdürü Asayiş Uygulamasına Katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne ve 8 ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasına katıldı. Kontrol noktalarını ziyaret eden Karaburun, polis ekiplerine kolaylıklar diledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Uygulama sonucunda aranan şüpheliler yakalandı ve uyuşturucu ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise belgeleri eksik olan araçlar trafikten men edildi ve ehliyetlere el konuldu.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, asayiş uygulamasına katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Edirne ve 8 ilçesinde 42 noktada 92 ekip ve 592 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun da kontrol noktalarını ziyaret etti.

Polis ekiplerine kolaylıklar dileyen Karaburun, vatandaşlarla da sohbet etti.

Karaburun, kentteki huzurun devam etmesi için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerini trafik ve asayiş yönünden kontrol eden ekipler şüpheli araçlar ve kişilerin üzeri arandı.

Denetimde 4 bin 127 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı, 1187 araç kontrol edildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Denetimde 2 kişinin üzerinde de 13,98 gram esrar ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise belgeleri eksik olan 11 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu, denetlenen 46 motosikletten 2'si motosiklet trafikten men edildi.

Ekipler okul çevreleri, kahvehane ve parklarda da kontroller gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

trafik edirne Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Fatih Altaylı- Kemal Kılıçdaroğlu olayı ne? Fatih Altaylı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ne oldu? Roblox ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2024! DGS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray- Young Boys hangi kanalda? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri ne? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? 15 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları HAMSTER KOMBAT 15 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? GELİNİM MUTFAKTA 15 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 15 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, NOW, TV8, Show TV neler var? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? MasterChef Kremalı Midye tarifi! En güzel Kremalı Midye tarifi! Kremalı Midye tarifi nasıl yapılır? Kremalı Midye nerenin yemeğidir? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada (15 Ağustos Perşembe)? 15 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title