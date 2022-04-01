Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, bıçakla yaralama şüphelisini yakalayan bekçileri tebrik etti
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Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, büfeciyi bıçakla yaralayan şüpheliyi kısa sürede yakalayan bekçileri tebrik etti.
Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, büfeciyi bıçakla yaralayan şüpheliyi kısa sürede yakalayan bekçileri tebrik etti.
Yancıkcı Şahin Mahallesi'nde 29 Mart'ta büfe işletmecisi H.T'yi (67) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan S.R.A. bekçiler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.R.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Emniyet Müdürü Alçalar, olayın ardından zanlının yakalanmasında görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerini makamında kabul etti.
Alçalar, bekçileri titiz çalışmalarından dolayı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Bu arada, sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan H.T'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.