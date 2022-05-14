Edirne Emniyet Müdürü Alçalar'a ziyaret - Haberler

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Edirne Emniyet Müdürü Alçalar'a ziyaret

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne Emniyet Müdürü Alçalar'a ziyaret

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı ziyaret etti.

EDİRNE (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı ziyaret etti.

Seydioğulları, Edirne Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Seydioğulları, Alçalar'a başarılar diledi.

Alçalar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AA / Cihan Demirci - Güncel

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