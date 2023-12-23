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Edirne Emniyet Müdürlüğünde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

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Edirne Emniyet Müdürlüğü, yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, yapılan iş, işlem ve faaliyetler değerlendirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Onur Karaburun başkanlığında kurumda gerçekleşen toplantıya il merkezinde görevli polis memurları ve bekçiler katıldı.

Karaburun toplantıda yıl boyunca yapılan iş, işlem ve faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı. Önemli hususlar hakkında bilgi verdi.

Karaburun'a ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tohumcu ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karaburun da görevine yeni başlayan Tohumcu'ya çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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