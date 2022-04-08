Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi.

Kentte bir tesiste düzenlenen programa şehit yakınları, gaziler, polis teşkilatı ve protokol üyeleri katıldı.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un ezan okumasının ardından programa katılanlar orucunu açtı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, programda yaptığı konuşmada, yaşanan birçok badireye rağmen devletin daha güçlü ve milletin daha diri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birliğine ve dirliğine inancının daha da fazlalaştığını belirten Canalp, "Bu bir başarıdır. Dünyada bu kadar çatışmaların ortasında hiçbir şekilde güç kaybetmeden, hiçbir şekilde sıcak çatışmaların hengamenin içerisine sokmadan bugünlere getirebilmek gerçekten büyük bir başarıdır ama aynı zamanda dünyada Türkiye, Türk devleti, Türk milleti bir başka açıdan da eşi emsali olmayan bir millettir." diye konuştu.

Türk milletinin 40 yıldan beri dünyada hiçbir devletin hiçbir ülkenin ve hiçbir milletin yüz yüze kalmadığı kadar terör tehdidiyle baş başa kaldığını belirten Canalp, Türkiye'nin doğuda, güneydoğuda ve memleketin her bir köşesinde bölücü terör örgütlerine karşı mücadele verdiğini dile getirdi.

Türk milletinin Türkiye'nin geleceğine inandığını ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Hepimiz milletimizin bir ve bütün olacağına inanıyoruz. Hepimiz bağımsız bir devlete sahip olabilmenin ne demek olduğunu yanı başımızda devletini kaybeden insanları gördüğümüz zaman bunun kıymetini hepimiz daha iyi anlıyoruz. Sahip olduğumuz başarıyı çalışmamıza, milletimizin üretken olmasına ama bir şeye daha bunun da bir maliyeti var. Bu en büyük maliyeti de şehitlerimiz, gazilerimiz ödedi.

Bu devleti ayakta tutan insanlar esas itibarıyla bugün belki bu salonda bulunan insanlardır ama bu devleti kuran insanlar toprağın altındakilerdir, şehitlerimizdir. Biz eğer bugün bu yemeği huzur içerisinde yiyebiliyorsak şehitlerimizin kendi canlarını bu vatan uğuruna, bu millet uğuruna, bu devlet uğruna vermiş olmaları dolayısıyladır. Hepimiz bu masalarda şehit yakınlarıyla oturduğumuz zaman aynı zamanda bir gurur da yaşıyoruz. Allah cümlesinin ruhunu şad eylesin, cümlesine rahmet eylesin, Allah milletimizi de devletimizi de vatanımızı da korumaya devam etsin."

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da şehit ve gazilere millet olarak minnet ve şükran borçlu olunduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin en değerli varlıklarını vatan için şehit verdiklerini belirten Alçalar, "Bunun dünyada herhangi bir karşılığı söz konusu olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük fedakarlık yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakarlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur. Bizler sizler için ne yaparsak yapalım hakkınızı hiçbir şekilde hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizlere olan minnet borcumuzu anlatmaya kelimeler yetmez." dedi.

Şehit ve gazi ailelerinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Alçalar, her koşulda şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Programa, şehit ve gazi yakınları, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kurum müdürleri ve emniyet teşkilatı katıldı.