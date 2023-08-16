Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Polislerinin Denetimlerinde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri, kent genelinde durumundan şüphelendikleri kişileri durdurarak denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde yapılan üst aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar, 2,26 gram eroin ve 6,04 gram metamfetamin ele geçirildi. Toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.