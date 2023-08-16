Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Polislerinin Denetimlerinde 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri, kent genelinde durumundan şüphelendikleri kişileri durdurarak denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde yapılan üst aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar, 2,26 gram eroin ve 6,04 gram metamfetamin ele geçirildi. Toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne Emniyet Müdürlüğü motosikletli yunus polislerinin denetimlerinde 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, kent genelinde durumundan şüphelendikleri kişileri durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar, 2,26 gram eroin ve 6,04 gram metamfetamin ele geçirildi. Denetimlerde 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.