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Edirne Emniyet Müdürlüğü Dron Destekli Denetim Gerçekleştirdi

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı'nda yaptıkları denetimde yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunan ekipler, sürücüleri bilgilendirip bayramlarını kutladı.

Dron destekli denetimde sürücülerin belgeleri kontrol edildi, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve hız ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı.

Sürücü Sadık Koman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm sürücülerin kurallara uyması ve uyarıları dikkate alması gerektiğini söyledi.

Tatil nedeniyle yollarda zaman zaman yoğunluk yaşanabildiğini belirten Koman, "Bu süreçte kesinlikle uykusuz yola çıkılmamalı ve trafik kurallarına riayet edilmeli. Sürat ve hatalı sollama her zaman felakettir. Bunlara dikkat edersek herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü trafik hata kabul etmiyor." diye konuştu.

Denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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