Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Ağsakal, Tıp Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Ağsakal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar adına İl Sağlık Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi Başhekimliği, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Edirne Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Ağsakal bu kapsamda İl Sağlık Müdür Vekili Selma Heves Yılmaz, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari İşler Müdürü Nuran Bilir ve Başhekim Alparslan Bülbül'e ziyaretlerde bulundu.

Tıp Bayramını kutlayan Ağsakal, kurum temsilcilerine çiçek takdim etti.

Ağsakal'a ziyaretlerinde yunus polisi de eşlik etti.