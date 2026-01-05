Emeklilere Verilecek Zam Oranı Belli Oldu... Edirneli Emekli: "Emekli Olduktan Sonra Taksiciliğe Başladım"

(EDİRNE) - Edirne'de yaşayan emekliler, yılın ilk yarısında aylıklarına yansıyacak zammı yetersiz buldu. Memur emeklisi Yakup Çitil, emekli olduktan sonra geçinemediği için taksiciliğe başladığını belirterek, "Şu anda bir ailenin geçinebilmesi için 50 binden aşağı gelir olmaması lazım" dedi. Kirada oturduğunu söyleyen emekli Hafize Belge de, "Evimize el işi yapıp destek oluyoruz. Hayalim vardı; tatile gitmek ama maalesef şehir dışına bile çıkamıyoruz" diye konuştu.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacak. Emekliler, artan yaşam koşulları nedeniyle emekli aylığıyla geçinemediklerini ve çalışmak zorunda olduklarını ifade etti. Memur emeklisi Yakup Çitil, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Enflasyon çok yüksek aslında, açıklandığı gibi değil. Zamlar 6 ayda bir verildi ama önceki dönemde de yüzde 11 aldık. Şu an yüzde 18,7 galiba. Aşağı yukarı yüzde 30'u bile bulmadı. Ama gerçek enflasyon yüzde 50'ye yakın en az. Ben devlet memuruydum. Emekliyim. Emekli olduktan sonra taksiciliğe başladım. 'Gezerim, dolaşırım' dedim ama düşündüğüm gibi olmadı. Şu anda bir ailenin geçinebilmesi için 50 binden aşağı gelir olmaması lazım. Çocukların okuması var. Mutfak masrafı var. Kirada oturanların kira masrafı var. Elektrik, su, 50 bin lira bile yetmeyebilir."

"Aldığımız emekli maaşları kirayı bile denklemiyor"

Emekli Hafize Belge ise "20 bin lira bile olmadı maaşımız. Kirada oturuyoruz. Kiramızı bile karşılayamıyoruz, zamlarla birlikte. Evimize el işi yapıp destek oluyoruz. Hayalim vardı; tatile gitmek ama maalesef şehir dışına bile çıkamıyoruz. Çünkü aldığımız emekli maaşları kirayı bile denklemiyor. 7 bin lira doğal gaz faturam geldi. ben 7 bin liralık doğal gaz yakmadım, çok fazla" ifadesini kullandı.

Emekli Turhan Çöker de, "Et olmuş bin lira, peynir olmuş 500 lira, zeytin olmuş 250 lira. Bir simit olmuş 20 lira. Artık yukarıdakiler düşünsün yani. Kendilerine de yaptıkları zammı geri alsınlar. Onlar hak ediyorsa biz de hak ediyoruz. En azından yüzde 25-30 zam gerekiyordu. Yüzde 12 vermesin, sadaka veriyor. Hayalimiz vardı, gezmeye gidecektik. Edirne'den İstanbul'a giderken düşünüyoruz" diye konuştu.