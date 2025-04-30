Edirne Dini İhtisas Merkezi Tarihi Yapıda Hizmete Girdi

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1878 yılında yaptırılan ve geçmişte askeri hastane ile kışla olarak kullanılan tarihi yapı, Edirne Dini İhtisas Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Sanayi Kışlası olarak da bilinen tarihi bina, uzun yıllar askeri kışla olarak hizmet verdikten sonra 2005 yılında Trakya Üniversitesine devredildi ve yaklaşık 8 yıl eğitim kurumu olarak kullanıldı.

Edirne Valiliği tarafından restore edilen yapı, artık Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak hizmet veriyor.

Balkanlar'a da hizmet etmeyi amaçlayan merkezde, Türkiye'nin çeşitli noktalarında görevine başlayacak aday din görevlileri eğitim alıyor.

KPSS puanıyla yerleştikleri merkezde eğitim almaya başlayan din görevlileri adayları eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra çeşitli illerde görev yapmaya başlayacak.

"Mesleki bilgi ve beceriyle donanacaklar"

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, AA muhabirine, Diyanet Akademisine bağlı Dini İhtisas Merkezlerinde müezzin, kayyım, imam hatip, Kur'an kursu öğreticisi ve vaizlere hizmet öncesi ve hizmet içinde eğitimler verildiğini söyledi.

Din görevlisi adaylarının 8 ay eğitim göreceğini belirten Kaan, "Eğitim 30 hafta ikişer dönemden oluşuyor. Kur'an-'ı Kerim, temel İslami ilimler ve din hizmetleri, mesleki bilgi ve beceri, mevzuat ile kültürel etkinlikler olmak üzere 6 alanda eğitimler alıyorlar. Eğitimin ardından başarılı olanlar mezun olup ülkemizin çeşitli noktalarında hizmete başlıyor." dedi.

Kaan, Edirne'de de Dini İhtisas Merkezinin tarihi binada hizmet vermeye başladığını söyledi.

Edirne'de 45 din görevlisi adayının eğitim aldığını belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Diyanet Akademisine bağlı çeşitli illerdeki 35 merkezimizde bu dönem 4 bin arkadaşımızı eğitime aldık, 45 aday din görevlisi de Edirne Dini İhtisas Merkezimizde eğitim görüyor. Edirne'deki merkezimiz gelecek dönemde Balkanlar'a da hizmet verecek. Aday din görevlisi arkadaşlarımız Diyanet İşleri Başkanlığımızın misyonu, vizyonu ve amaçları doğrultusunda eğitimlerini alacaklar. Gerekli mesleki bilgi ve beceriyle donanacaklar. Meslek hayatı ve yaşantısıyla örnek bir noktaya gelecekler."

Din görevlileri adaylarının tarihi yapıda Selimiye Camisi'nin gölgesinde uzman imam hatiplerden eğitim aldığını anlatan Kaan, merkezde Balkan ülkelerinden gelecek din adamlarına da eğitimler verileceğini söyledi.

"Kur'an-ı Kerim okumayı üst seviyeye çıkarıyorlar"

Edirne Dini İhtisas Merkezi Müdürü Tevfik İşcen de din görevlileri adaylarının hafta içi günde 8 saat eğitim aldığını söyledi.

Edirne'nin ilk mezunlarını aralık ayında vereceğini belirten İşcen, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız öncelikle Kur'an-ı Kerim'e yönelik eğitim alıyorlar. Ezber, talim ve tecvid dersleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı üst seviyeye çıkarıyorlar. Bunun yanında güncel meseleleri öğrenecekleri bu zamanın fıkhını onlara anlatıyoruz ayrıca hadis, Kur'an-ı Kerim meali, musiki dersleri de var. İmamet ile alakalı imamlık, müezzinlik formasyonu alıyorlar."

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Emirhan Doğan ise KPSS'de aldığı puanla Edirne Dini İhtisas Merkezine yerleştiğini anlattı.

Üniversite eğitimini dondurduğunu ve din görevlisi olarak atandıktan sonra devam edeceğini ifade eden Doğan, Edirne Dini İhtisas Merkezi'ndeki eğitimin kendilerini mesleki açıdan geliştirdiğini dile getirdi.

İstanbul'dan gelen aday din görevlisi Yusuf Gülşen, derslerde uzman imam hatiplerin mesleki tecrübelerinden yararlandıklarını anlattı.

İstanbul'dan gelen aday din görevlisi Furkan Barış Kaynak da Dini İhtisas Merkezi'ndeki eğitim sayesinde mesleğine bilgi ve beceri anlamında yetişmiş olarak başlayacağını kaydetti.