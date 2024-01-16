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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan Klasik Türk Müziği Konseri

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından düzenlenen 'Gönülden gönüle' adlı klasik Türk müziği konseri, Halil Erseven'in sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilecek. Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 18 Ocak Perşembe saat 20.00'da yapılacak. Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından klasik Türk müziği konseri düzenlenecek

"Gönülden gönüle" adlı konser sanat yönetmenliğini Halil Erseven yönetiminde gerçekleştirilecek.

Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 18 Ocak Perşembe saat 20.00'da gerçekleştirilecek.

Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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