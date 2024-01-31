Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan 'Klasik Rumeli Akşamları' konseri
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından düzenlenen 'Klasik Rumeli Akşamları' adlı konser, Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilecek. Konser, 6 Şubat Salı günü Türkocağı Caddesi'ndeki topluluğun binasında saat 20.00'de başlayacak. Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden temin edilebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından konser düzenlenecek.
"Klasik Rumeli Akşamları" adlı konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak.
Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 6 Şubat Salı 20.00'de gerçekleştirilecek.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.