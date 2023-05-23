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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

Güncel Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, düzenleyeceği konserde bestekar Avni Anıl'ın eserlerini seslendirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, düzenleyeceği konserde bestekar Avni Anıl'ın eserlerini seslendirecek.

Ayışığı isimli konserde Halil Erseven solist olarak yer alacak.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 25 Mayıs Perşembe 20.45'de gerçekleşecek konserin biletleri topluluğun gişesinden veya online olarak satın alınabilecek.

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Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Avni Anıl Rumeli Edirne Güncel Haberler

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