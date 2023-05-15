Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
Güncel Haberler
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Tebdil-i Mekan Meşkleri" adlı konser düzenleyecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Tebdil-i Mekan Meşkleri" adlı konser düzenleyecek.
Halil Erseven şefliğindeki konserde solist olarak Yıldıray Öztürk yer alacak.
Gazi Paşa Caddesi'ndeki İtalyan Kilisesi'nde düzenlenecek konser, 18 Mayıs Perşembe 20.45'de başlayacak.
Konserin biletleri topluluğun gişesinden veya online olarak satın alınabilecek.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel