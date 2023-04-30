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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

Güncel Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Fasl-ı Muhabbet" adlı konser düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Fasl-ı Muhabbet" adlı konser düzenleyecek.

Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk şefliğinde konserde Ayhan Bal ve Müzeyyen Çağlar solist olarak yer alacak.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 4 Mayıs Perşembe 20.00'da gerçekleşecek

Konserin biletleri topluluğun gişesinden veya online olarak satın alınabilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Rumeli Edirne Güncel Haberler

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