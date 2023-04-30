Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Fasl-ı Muhabbet" adlı konser düzenleyecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Fasl-ı Muhabbet" adlı konser düzenleyecek.
Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk şefliğinde konserde Ayhan Bal ve Müzeyyen Çağlar solist olarak yer alacak.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 4 Mayıs Perşembe 20.00'da gerçekleşecek
Konserin biletleri topluluğun gişesinden veya online olarak satın alınabilecek.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel