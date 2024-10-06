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Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyesi Mezunları, AsiFin ile Birinci Oldu

Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyesi Mezunları, AsiFin ile Birinci Oldu
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Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyesi mezunlarından oluşturulan Matiricie takımı, DENEYAP Girişim Programı'nda düzenlenen yarışmada finansal teknoloji alanında AsiFin platformuyla birinci oldu. Kullanıcı dostu arayüzü ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken platform, daha verimli ve güvenli finansal çözümler sunmayı hedefliyor.

Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyesi mezunlarının oluşturduğu Matiricie takımı, DENEYAP Girişim Programı'nda düzenlenen yarışmada birinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyesi mezunlarının oluşturduğu Matiricie takımı yarışmaya katıldı.

Beril Yenice, Mert Hızmalı, Kerem Yıldız ve Kadircan Bilir'den oluşan ekip, finansal teknoloji alanına yeni bir girişim sunan AsiFin platformu çalışmasıyla birinci seçildi.

Kullanıcılara daha verimli, hızlı ve güvenli finansal çözümler sunmayı hedefleyen platform, özellikle kullanıcı dostu ara yüzü ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekerek, yarışmada rakiplerinin önüne geçti.

Milli Eğitim Müdürlüğü komisyonundan velilere ziyaret

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü Devamsızlık Komisyonu üyeleri, öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, komisyon üyeleri okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık nedenlerini araştırdı.

Ev ziyaretleri yapan komisyon üyeleri, velilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde devamsızlığa neden olan sorunlar araştırıldı.

THK'dan muhtarlara Türk bayrağı

Türk Hava Kurumu (THK) İpsala Şubesince muhtarlara Türk bayrağı armağan edildi.

Şube Başkanı Murat Uzun, Turpçular, Kocahıdır, Sarpdere ve Sultan köylerinin muhtarlarını ziyaret ederek Türk bayrağı hediye etti.

Uzun, ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, muhtarlara çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel

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