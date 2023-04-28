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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü üyesi yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 8 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 8 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birliklerince iki haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de terör örgütü PKK üyeliğinden arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Edirne Jandarma Komutanlığı Yunanistan Edirne Güncel Haberler

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