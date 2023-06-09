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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terör örgütü üyesi yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK, FETÖ ve DEAŞ mensubu 16 zanlı gözaltına alındı.

Edirne'de son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü Pkk, FETÖ ve DEAŞ mensubu 16 zanlı gözaltına alındı.

İl andarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan 13'ünün terör örgütü FETÖ, 2'sinin PKK ve 1'inin de DEAŞ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Yunanistan Edirne PKK Güncel Haberler

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