Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi amfileri yenilendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, düzenlenen törende, öğrencilerin ve akademik personelin "iyilik halini" artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İyi olan işleri en hızlı şekilde gerçekleştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Hatipler, öğrencilere başarı diledi.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da yenileme projesine ilişkin bilgi verdi.

Hatipler, amfileri gezerek öğrencilerle bir araya da geldi.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır, dekanlar, daire başkanları ve akademisyenler katıldı.

Proje kapsamında 4 büyük ve 4 küçük amfide, iklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemleri modernize edildi, VRF sistemi aracılığıyla bir dış ünite ile birden fazla iç ünitenin kontrol edildiği klima sistemi kuruldu. Tüm amfilerde ve binanın zemin katında clip-in asma tavan uygulaması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında amfi derslik bloğunun çatısı, su kaçaklarına karşı elden geçirilerek yağmur inişleri yenilendi.

Tüm binanın elektrik sistemi modernize edildi. Yenileme sürecinde ayrıca boya işlemleri gerçekleştirildi ve yapının genel altyapısı güçlendirildi. Bodrum katta yer alan tuvaletler yenilendi.

Peyzaj çalışmaları sürüyor

Edirne'de peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Filiz Gencan yaptığı açıklamada Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde sürgün alma, çim biçme, temizlik ve park revize çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Kentin ana arterlerinde devam eden düzenlemeler kapsamında muhtelif orta refüj ve döner kavşaklarda peyzaj çalışmaları başlatıldığını aktaran Gencan, şunları kaydetti:

"Edirne'mizin tarihi ve kültürel kimliğine yakışır bir estetik görünüm kazandırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, sadece bakım ve temizlik çalışmalarıyla değil, aynı zamanda kentsel dokuya uygun peyzaj düzenlemeleriyle de şehrimize değer katıyor.

Kuru peyzaj uygulamaları sayesinde hem doğayı koruyor hem de daha sürdürülebilir bir şehir için adım atıyoruz. İbrahim Ay Caddesi'nde başladığımız bu çalışmalarımızı kısa sürede Atatürk Bulvarı, Şehit Cem-Dilay Kerman Bulvarı ve Turhan Dursun Caddesi'nde de hayata geçireceğiz. Daha yeşil, daha estetik bir Edirne için var gücümüzle çalışıyoruz."