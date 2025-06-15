Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi.

Akın, Edirne Muharip Gaziler Derneği'nde düzenlenen programda, dağ gibi ailesinin arkasında duran babaların çok kıymetli olduğunu belirtti.

Babalar Günü'nün kayıplar yaşamış aileler için zor bir gün olduğunu belirten Akın, "Bugün, hem babalarımızın kıymetini hatırladığımız hem de onları kaybetmiş olanlar için hüzün taşıyan bir gün. Başta şehitlerimiz olmak üzere hayatını kaybetmiş babalarımıza rahmet diliyor tüm babalarımızın, baba adaylarımızın ve kendini baba gibi hisseden herkesin Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Programa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.

Keşan Anadolu Lisesi mezuniyet töreni

Keşan Anadolu Lisesi'nin mezuniyet töreni gerçekleşti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Bilgin Atlı, mezuniyet törenine katılarak öğrencileri tebrik etti.

Öğrenci ve ailelerinin güzel gününe tanıklık ettiklerini belirten Atlı, "Bu sadece bir mezuniyet değil çocukluktan gençliğe, hayalden gerçeğe, kalpten dünyaya atılan cesur bir adım. Yollarınız açık olsun gençler." dedi.

İlkokul öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Raşit Efendi İlkokulu 4. sınıf mezuniyet töreni düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, törende öğrencileri tebrik etti.

Minik yüreklerin büyük adımını gördüklerini belirten Akdemir, "Öğretmenlerinin sevgiyle büyüttüğü, arkadaşlıkla güçlenen bu güzel çocuklarımızı, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek bekliyor. Gözlerindeki ışıltı, yüreklerindeki umut bizlere ilham veriyor. Yolları açık, kalpleri her daim sevgiyle dolu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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