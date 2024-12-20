Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan Ana Ocağı Projesi kapsamında öğrenciler şehit anneleriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Meriç Kız Yurdundaki programda öğrencilerle şehit anneleri sohbet etti.

Şehitlerin ruhu için dua edilen programda, şehit aileleri öğrencilere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da etkinlik sırasında şehit annelerini ziyaret ederek her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Okullar arası voleybol şampiyonası sona erdi

Edirne'de düzenlenen Genç Kızlar Okullar Arası Voleybol Şampiyonası tamamlandı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonundaki final karşılaşmasında, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Keşan Anadolu Lisesi takımları karşılaştı.

Maç boyunca her iki takım da üstün performans sergilerken, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımı rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada İlhami Ertem Anadolu Lisesi ikinci, Keşan Fen Lisesi takımı ise üçüncü oldu.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da dereceye giren sporcuları tebrik ederek, kupalarını verdi.

ETSO ve TÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında Edirne ile ilgili tez yapacak olan öğrencilerin ödüllendirilmesi konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, ETSO'da düzenlenen törende Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan ile ETSO Başkanı Sezai Irmak protokolü imzaladı.

Doğan, enstitü bünyesinde ödül komisyonu kurularak Edirne'yi konu alan tezlerin değerlendirileceği ve başarılı tezlerin belirlenerek ödüllendirileceğini belirtti.

Irmak ise Edirne'ye hizmet etme noktasında bu talebi bir fırsat bilerek destek olacaklarını kaydetti.