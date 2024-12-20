Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Merkez Bankası, 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk! Esad devrilince harekete geçtiler
Nijerya, Türkiye'den 43 adet TB-2 SİHA satın alacak
Bir ülke daha Bayraktar TB-2 için kapımızı çaldı, eğitimler bile tamam

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan Ana Ocağı Projesi kapsamında öğrenciler şehit anneleriyle bir araya geldi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan Ana Ocağı Projesi kapsamında öğrenciler şehit anneleriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Meriç Kız Yurdundaki programda öğrencilerle şehit anneleri sohbet etti.

Şehitlerin ruhu için dua edilen programda, şehit aileleri öğrencilere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da etkinlik sırasında şehit annelerini ziyaret ederek her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Okullar arası voleybol şampiyonası sona erdi

Edirne'de düzenlenen Genç Kızlar Okullar Arası Voleybol Şampiyonası tamamlandı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonundaki final karşılaşmasında, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Keşan Anadolu Lisesi takımları karşılaştı.

Maç boyunca her iki takım da üstün performans sergilerken, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımı rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada İlhami Ertem Anadolu Lisesi ikinci, Keşan Fen Lisesi takımı ise üçüncü oldu.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da dereceye giren sporcuları tebrik ederek, kupalarını verdi.

ETSO ve TÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında Edirne ile ilgili tez yapacak olan öğrencilerin ödüllendirilmesi konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, ETSO'da düzenlenen törende Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan ile ETSO Başkanı Sezai Irmak protokolü imzaladı.

Doğan, enstitü bünyesinde ödül komisyonu kurularak Edirne'yi konu alan tezlerin değerlendirileceği ve başarılı tezlerin belirlenerek ödüllendirileceğini belirtti.

Irmak ise Edirne'ye hizmet etme noktasında bu talebi bir fırsat bilerek destek olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
img

İşte Netanyahu'nun hedefindeki yeni ülke
img

Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
img

Suriye'de paniğe kapılan elebaşından bir açıklama daha
Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Suriye sokaklarında ilginç manzara
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti

Son Dakika Haberleri

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! MSB personel alımı ne zaman, şartları neler? Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıklandı mı? Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir? Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor? Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.