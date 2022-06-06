Edirne'den kısa kısa - Haberler

Trakya Üniversitesi (TÜ) görevi başında vefat eden çalışanlarının isimlerini yenilediği hasta odalarına vererek yaşatıyor.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Hastanesinde hasta odalarının yenilenmesi, bağışçıların destekleri ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla devam ediyor.

Bu kapsama yenilenen ve modern imkanlarla donatılan odalar için tabela asma töreni gerçekleştirildi.

Törende, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğretim Görevlisi Saadet Elmas, bağışçılar ve odalara isimleri verilenlerin yakınları ile bir araya geldi.

Taş, törende yenilenen odaların bağışçıların sevdiklerinin isimlerinin yaşatılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Trakya'ya ve Balkanlara 40 yıldır hizmet veren bir hastanenin bünyesinde bulunduklarını anlatan Taş, "Sizlerin yakınları da bu hastanenin büyümesi için çaba gösterdiler. Bu kurumda çalıştılar, bu kuruma hizmet verdiler. Böyle kurumlarda en önemli şey aidiyet duygusudur. Biz bu aidiyet duygusunu tüm çalışanlarımıza hissettirmek istiyoruz. Saadet hocam, bu fikirle geldiğinde büyük bir mutlulukla kabul ettik. Hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ismini yaşatmak için burada özveriyle çalışan kıymetli bağışçılarımıza ve Hemşirelik Hizmetleri Birimimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yenilenen hasta odalarına daha önce vefat eden Prof. Dr. Hakan Tuna, Mehtap Akkuş, Ahmet Uygar Çolak, Hakkı Omarköy, Halim Keskin, Sabri Beşkardeş, Sülbiye Ersoy, Mustafa Vardar, Ardahan Arıcanlı, Ali Özdemir ve Murat Eken'nin isimleri asıldı.

-"Dijital Evriminde Germanistik" isimli kitap yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mukadder Seyhan Yücel, Prof. Dr. Handan Köksal ve Prof. Dr. Hikmet Asutay ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla Coşan ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü editörlüğünde hazırlanan "Dijital Evriminde Germanistik" isimli uluslararası kitap, kısa süre önce okuyucuları ile buluştu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi yayınlarından çıkan ve öğrenciler ile araştırmacılara önemli bir katkı sunması beklenen kitap "Dijital Evriminde Germanistik" konusunu ele alıyor, Germanistik alanındaki dijital değişime odaklanıyor ve aralarındaki etkileşimi ortaya koyuyor.

Kitapta yer alan konular edebiyat ve metin çalışmaları, dilbilim, yabancı dil metodolojisi ve didaktik, kültürel çalışmalar, medya ve iletişim gibi çalışmaları kapsıyor. Kitap, "Germanistik alanındaki değişimi" farklı açıdan ele alan makaleler içeriyor.