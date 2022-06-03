Edirne'den kısa kısa - Haberler

CHP Edirne İl Başkanlığında "Sorunu biliyoruz, çözeceğiz" toplantısı düzenlendi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda CHP'li 102 milletvekilinin haziran ayının ilk haftasında 51 kenti ziyaret edeceğini söyledi.

Gaytancıoğlu, CHP'nin her zaman seçim varmış gibi çalıştığını belirterek, toplantının ardından çeşitli kurumları ziyaret edeceklerini kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da CHP iktidarında ülkenin tüm sorunlarının çözüleceğini savundu.

Vatandaşların ekonomik sıkıntılar çektiğini belirten Tanal, hükümetin ekonomi yönetimini eleştirdi.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak?" sorusuna Tanal, "Millet İttifakı olarak oy birliğiyle kim kazanacaksa o aday olacak." yanıtını verdi.

Toplantıya, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) Genel Yönetim Kurulu Üyesi Baran Yazgan ve partililer katıldı.

-"Önergemiz kabul edilmedi"

Edirne Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Ulusoy AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Edirnelileri ilgilendiren güzel bir önerge verdiklerini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi.

Kentte ulaşımla ilgili çeşitli sıkıntılar yaşandığını belirten Ulusoy, şunları kaydetti:

"Edirne halkını düşünmek zorundayız. Belediyede 'sefer sayılarının artırılması ile ilgili komisyon kurup inceleyelim' dedik. Ayrıca aktarma ücretlerinin alınmaması yönünde önerge sunduk. 'Vatandaşımıza da bir katkımız olsun' dedik. Ama ne yazık ki maalesef bu iki önerdiğimiz de kabul görmedi. CHP ve İYİ Partili meclis üyelerini buradan kınıyorum. Bu mu halkçılık? Halkın belediyeciliği bu mu?"

Toplantıya, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Ezgi Yetkiner, Edirne Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ayhan Dinç, Edirne Belediyesi Meclis Üyesi ve MHP Grup Başkanvekili İsmail Demirhan katıldı.

Helvacıoğlu, parkta çevre temizliği yapan çocuğa teşekkür etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki bir parkta elindeki poşetle çevre temizliği yapan çocuğa teşekkür etti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, belediyenin sosyal medya hesabına bir vatandaşın anlamlı bir fotoğraf gönderdiğini belirtti.

Fotoğrafta elindeki poşetiyle Taksi Parkı'na gelen bir çocuğun çöpleri topladığı görüntülerinin yansıdığını ifade eden Helvacıoğlu, "Fotoğraf karşısında hem duygulandık hem gururlandık. Örnek davranışı nedeniyle çocuğumuzu ve onu yetiştiren ailesini gönülden kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Kabul ederse kendisini artık Keşan'ımızın fahri çevre müfettişi olarak görevlendiriyoruz. Çevre duyarlılığı üst düzeyde olan tüm çocuklarımıza daha temiz bir Keşan bırakmak için bizler sizlerin de destekleriyle çok çalışmaya söz veriyoruz." diye konuştu.